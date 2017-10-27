Нужен специалист по Joomla

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок175 просмотров

Необходимо добавить новый функционал на сайт http://new.myputnik.com/, который работает сейчас на поддомене.

Тех .задание https://cloud.mail.ru/public/9jDH/QohQFh31F

Работа по Безопасной сделке.

Спасибо!

Joomla
8 лет назад
homme-try
35 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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