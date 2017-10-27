Создание магазина на joomle

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок155 просмотров

Нужен программист на проект c опытом создания или доработки интернет-магазинов на движке joomle. Понадобится доработка сайта с каталогом:

– внедрение корзины 

– внедрение онлайн оплаты 

– внедрение фильтров по брендам, характеристикам и .т.п 

– изменения структуры сайта 

– внедрение seo текстов 

Укажите примерную стоимость и срок выполнения 

8 лет назад
Maxim_Top
Максим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров