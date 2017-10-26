Сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок190 просмотров

Необходимо сделать следующее:

- исходя из текущей  структуры сайта  помочь  выбрать  шаблон на бирже

 - сделать  перенос с текущего сайта

Текущий сайт

http://hotline.by/

WordPress
8 лет назад
Mormish
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров