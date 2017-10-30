Вордпресс плагин.

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Завершен4 заявки161 просмотр

КОгда делали сайт разраб установил плагин который обновляет прайс. Там триал версия была кажись. В общем сейчас надо разобраться, записать на видео инструкцию по обновлению прайса с админки вп.

WordPress
8 лет назад
guest_15089969203283
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Сразу понял в чем дело. Время на обьяснения не жалеет. Уложился раньше сроков.
Отличный заказчик. Сразу объяснил что надо и четко поставил ТЗ. Надеюсь будет еще сотрудничать

Заявки фрилансеров

Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад