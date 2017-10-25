Оживить форму отправки Modx

Имеется старый сайт - maltavip.ru. Там есть раздел http://maltavip.ru/sale/Сюда загружаются элементы из базы агентства недвижимости, с которым есть об этом договоренность - вот отсюда http://malta-gozo-property.com/advanced-search/?lang=ru&partner=maltavip&status=forSale&bedrooms=&priceFrom=&priceTo=&referenceNum=Новый сайт будет на Moto CMS на основе вот этого шаблона https://www.templatemonster.com/demo/59459.htmlУ них не предусмотрена ...