Перенести сайт на wordpress

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Закрыт16 заявок16928 просмотров

Здравствуйте,

нужно перенести сайт на cms wordpress. Подробности напишу в переписке. 

WordPress
8 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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