Django Cms поправить страницу

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Django Cms поправить страницу  вот сама страница плывет вот скрин http://joxi.ru/a2X401h1zvqV2g

сам макет должен выглядить так http://joxi.ru/12MZyZjT4LGdMA 

доступы дам исполнителю от вас жду сроки и бюджет

Django
8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров