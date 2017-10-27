Нужно подредактировать дно сайта (Битрикс, Старт): одинаковый размер шрифта, убрать "воздух", Нижнее меню выстроить в один ряд http://joxi.ru/bmoRE3dCMQG0Dr
Натяжка Landing Page на Wordpress
Необходимо натянуть готовую верстку лендинга html+css на Wordpress. Ссылка на верстку и ТЗ по запросу.
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