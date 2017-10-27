Натяжка Landing Page на Wordpress

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки229 просмотров

Необходимо натянуть готовую верстку лендинга html+css на Wordpress. Ссылка на верстку и ТЗ по запросу.

CSSHTMLWordPress
8 лет назад
Gunis
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$190
10 дней
Работаем с Романом уже не в первый раз. На мой взгляд, он гуру Wordpress. Предлагает такие реализации, о которых я даже не догадывался, хотя сам движком работал неоднократно. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, четкое тз, моментальная оплата. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад