Доработать сайт на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки195 просмотров

Основное: 

Сайт test.town-sales.ru/ 

Дизайн главной 

Установить модули,заказ в один клик 

Сравнение ,избранное 

Сделать что бы не отображались на сайте предложения от яндекс маркет 

Добавить блок отзывов 

Перенести на домен town-sales.ru/ 

Спарсить или есть возможность залить товары с донора через ссылки или файлы что бы они встали в категории 

Файл Excel в формате XLS 

Файл Excel в формате CSV 

Сгенерировать ссылку для Яндекс.Маркет в формате YML 

+Все необходимые настройки сео (если разбираетесь) 

Консультации ,поддержка по всем вопросам админки и тд 

MODX
8 лет назад
avto8181
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров