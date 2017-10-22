Доработать сайт на modx

Основное:

Сайт test.town-sales.ru/

Дизайн главной

Установить модули,заказ в один клик

Сравнение ,избранное

Сделать что бы не отображались на сайте предложения от яндекс маркет

Добавить блок отзывов

Перенести на домен town-sales.ru/

Спарсить или есть возможность залить товары с донора через ссылки или файлы что бы они встали в категории

Файл Excel в формате XLS

Файл Excel в формате CSV

Сгенерировать ссылку для Яндекс.Маркет в формате YML

+Все необходимые настройки сео (если разбираетесь)

Консультации ,поддержка по всем вопросам админки и тд