Доработка категории на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки552 просмотра

Добрый день, требуется доработка сайта http://195.133.147.64:8081/  на OpenCart

Задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1EZvQsq8A96-JN3Ch-P7tCX0z_NY7MJS2zUGlRXNx7yc/edit?usp=sharing 

Предлагайте вашу цену и срок

Opencart
8 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$43
1 день
Максим, прекрасный программист, быстро и четко выполнил поставленные задачи. Приятно работать с профессионалом!
Без проблем сработались с Игорем. Задачи ставит четко, проверяет и оплачивает быстро Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад