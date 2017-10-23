Адаптировать под мобильные устройства на сайте (CMS WordPress)

Был куплен шаблон на сайте themforest.net для CMS WordPress, шаблон уже содержитадаптивную версию

Но на одной из страниц сайта создали громоздкую таблицу, припросмотре со смартфона мы видим только первые два столбца таблицы.

Задача:

Сделать так, чтобы таблицу можно было крутить свайпом справана лево, что бы просмотреть остальные столбцы