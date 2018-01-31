Компонент для joomla 3.x.x

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки236 просмотров

Требуется написать компонент записи на консультацию к специалисту под  joomla 3.x.x.  Так же необходимо подключить и настроить оплату через Яндекс-Кассу для данного компонента.

Joomla
8 лет назад
Aviator1
Антон 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад
$695
45 дней
Вновь добротная, качественная работа и терпеливая доработка мелочей. При планировании проектов заранее учитываю что есть грамотный специалист Александр который выполнит поставленную задачу на все 100%.
Отличный заказчик. Интересные проекты. Оплата всегда вовремя. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад