Доработка функции wp-shop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок177 просмотров

http://helpdkr.ru/

1) Необходимо сделать чтобы при оплате (яндекс) автоматически проставлялся статус - одобрено 

В wp-shop предусмотрено только ручное одобрение.

2) И чтобы ссылка на скачивание файла выводилась сразу на сайте

WordPress
8 лет назад
good_choose
Наталия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров