Необходимо настроить rss в компоненте k2 joomla

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Завершен1 заявка152 просмотра

Статьи размещаются через компонент k2, rss в нем есть, но при переходе какие-то ошибки. Материал не отображается

Joomla
8 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена в срок, спасибо
Все хорошо. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад