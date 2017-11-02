Необходимо на сайте на вордпрессе создать меню наподобие как на сайте anspb.ru в футере Блок ссылок после кнопки "Задать вопрос менеджеру" На всех страницах сквозной блок из одного и того ...
Нужен специалист по CRM Битрикс 24
Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной компанией: г. Волгоград или самовывоз со склада: г. Волгоград. В общем есть несколько таких полей, показываться в форме счета и предложения должно то, которое заполнено. Плюс нам еще нужны будут доработки по CRM Битрикс24: смс, отправка почты храмает, поправить интеграцию с сайтом и другие вопросы, все никак не можем запустить и отдать менеджерам в помощь.
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