Нужен специалист по CRM Битрикс 24

Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной компанией: г. Волгоград или самовывоз со склада: г. Волгоград. В общем есть несколько таких полей, показываться в форме счета и предложения должно то, которое заполнено. Плюс нам еще нужны будут доработки по CRM Битрикс24: смс, отправка почты храмает, поправить интеграцию с сайтом и другие вопросы, все никак не можем запустить и отдать менеджерам в помощь.