Требуется оформление контента на сайте на bootstrap. Сайт на Joomla. Категории товаров и карточки товаров Необходимо разработать структуру оформления блоками, которые в последующем можно будет применять везде на сайте, изменяя картинки и текст. Категории товаров нужно оформить ...
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно спарсить базу контактов из авито+яндекс.услуги по нескольким запросам в 221 населенном пункте россии. Спарсить нужно в csv или excel файл. Необходимые данные: название города, имя, фамилия, телефон, заголовок объявления, текст объявления, фото (если есть), ссылка ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
Плагин импорта цен на сайт, он рабочий, но на данный момент в очень сыром виде, нужно загружать через локалку, потом заливать в базу. Необходимо сделать админпанель в джумле для заливки файла. Хотело бы еще добавить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт на Joomla+Joomshopping под требования PageSpeed Insights для мобильных и компьютеров. Сейчас 3/63. Верстка bootstrap. Нужно привести значение скорости загрузки страниц сайта к [b]90-100%[/b] по PageSpeed Insights, как для мобильных, так и для компьютеров. [b]Главная ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайта, работающий на Joomla 3.8.1 + компонент RSForm для сбора заявок на сайте, нужно установить рекапчу v3 для заявок. Компонент RSForm интегрирован с CRM Битрикс 24, т.е. заявки минуя рекапчу напрямую отправляются в Битрикс 24. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Настроить защиту от спама при отправке заявок с сайта Сайт Joomla + FSForm (для отправки форм с сайта). Сейчас включена recaptcha, с ней спам приходит. RSForm посредством произвоьного кода интегрирован с CRM Битрикс24, туда у нас тоже заявки ...Закрыт5 лет назад
Написание плагина "Быстрый заказ" для Joomla+joomshopping В категории товаров в списке товаров, у каждого товара ссылка "Купить в 1 клик", при переходе по ссылке, появляется всплывающая форма. Данные выводимые в форме: Картинка товара Название товара Цена Данные который вводит посетитель сайта: Телефон Нажимает ...Закрыт6 лет назад
Необходимо сделать оформление YouTube канала https://www.youtube.com/channel/UCG1c7Z3YHDSBjhyduipTSvQ Сейчас на канале уже есть баннер, информацию с него можно задействовать в новом баннере. Со своей стороны можем предоставить необходимые картинки по нашей тематике при необходимости Шапка должна быть интересной, ...Баннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
Отрисовать в векторе текст с картинки в формате jpg https://yadi.sk/i/L2Wh9Ruy3VrmeB . Имеется название шрифта: sommet rounded heavy. Результат работы текст в векторе в формате .ai . cdr должен полностью соответствовать тексту на исходном изображении. Предлагайте стоимость ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нам нужно обновить Joomla с версии 3.6.2+Joomshopping Version 4.14.3 до последних версий и ускорить работу сайта (с сохранением стилей шаблона и работоспособности всех плагинов и модулей). VPS настроен хорошо. Надо настроить и ускорить без установки ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка модуля продвижения по регионам на поддоменах для OpenCart 2.0 (msk.site.ru, spb.site.ru, ekb.site.ru, orel.site.ru) Все поддомены должны работать из одной директории с основным доменом/сайтом Поддомены создаются динамически (псевдодомены), они не занимают дополнительного места у нас на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Управленческий учет в Google Sheets (учет склад, продажи, расходы, доходы). Справочник товаров с выпадающим списком и товарами по категориям (товаров около 1000 шт). Нужно будет применять скрипты. Частично таблицы уже есть, нужно оптимизировать, улучшить. Приоритет ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
1) Необходимо оптимизировать сайт на Joomla+Joomshopping под требования PageSpeed Insights для мобильных и компьютеров. Сейчас 52/62 Нужно привести значение скорости загрузки страниц сайта к 90-100 по PageSpeed Insights, как для мобильных, так и для компьютеров. Настроить ...Закрыт7 лет назад
1) Необходимо оптимизировать сайт на Joomla+Joomshopping под требования PageSpeed Insights для мобильных и компьютеров. Сейчас 52/62 Нужно привести значение скорости загрузки страниц сайта к 90-100 по PageSpeed Insights, как для мобильных, так и для компьютеров. Настроить ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Нужно для сайта на Joomla+joomshopping в карточках товара, в списке товаров категории, реализовать форму быстрого заказа через компонент RSFORM, как тут https://yadi.sk/i/j_aKtAfa3EEH97 Т.е. RSForm должен подтягивать название товара, цену, картинку, человек заполняет ИМЯ и Телефон ...Закрыт7 лет назад
Разработать дизайн сайт+верстка для Joomla+Joomshopping Кратко что нужно разработать: - Главную; - Страницу категории; - Страницу товара; ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимы аудит проблем и настройка веб-сервера ОС Linux Debian 7.0 x86_64. Причина обращения: Увеличился ответ сервера 1,5-2 сек, долго загружаются сайты 3-5 сек. После подключения SSL, при остановке и запуске сервера, либо после восстановления, сервер начинает ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт http://capmex.ru Устранить ошибки для лучшей загрузки страниц: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fcapmex.ru%2FЗакрыт7 лет назад