dimarodin

Дмитрий dimarodin

 
38 летРоссия/Саратов
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Поисковая SEO оптимизация сайтов в Яндекс, Google | Cоцсети, SMM, YouTube | Контекст: Adwords, Яндекс Директ | Таргетинг: Facebook, Instаgram, Vk
Google AdsSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
web_academik
Александр 
37 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Спарсить базу контактов из авито и яндекс.услуги
Сотрудничеством остался доволен: чёткое тз, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Александр очень грамотный специалист, без лишних вопросов отлично справился с нашим заданием! Теперь знаю к кому нужно обращаться!
Ответный отзыв
havryschuk
Илья 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Управленческий учет в Google Sheets (учет склад, продажи, расходы... )
Четкая постановка задачи. Всегда на связи.
Хорошо справился
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$760
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна сайта
Отлично сработались с Димой! Точная постановка задач, оплата в срок и приятное общение :) Будем работать и дальше. Спасибо!
Отлично поработали с Сергеем. Кто делает акцент на продажности дизайна, Вам к Сергею, он хорошо понимает что это такое. Очень легко с ним работать, буду к нему обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
synergix
Руслан 
41 годУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Аудит проблем и настройка веб-сервера Linux Debian 7.0 x86_64
Весьма рекомендую! Очень грамотный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена на отлично!
Ответный отзыв
Tur_Svetlana
Светлана 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
6 баннеров 1049*280 для слайдера на сайте
Очень приятно было работать. Четко поставленное задание, быстрая оплата! Рекомендую!
Светлана отлично справилась с заданием в очень короткий срок, за полдня выполнила.
Ответный отзыв