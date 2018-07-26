Нужно переделать форму на сайте (добавить поля) и убрать лишнее. Поправить баг в форме (не всегда пускает к следующему шагу при корректном заполнении). Так же добавить функционал в скрипт PHP который записывает данные заявки ...
Подключить recaptcha v3. Сайт Joomla 3.8.1+RSForm+CRM Битрикс 24
Сайта, работающий на Joomla 3.8.1 + компонент RSForm для сбора заявок на сайте, нужно установить рекапчу v3 для заявок. Компонент RSForm интегрирован с CRM Битрикс 24, т.е. заявки минуя рекапчу напрямую отправляются в Битрикс 24. Нужно придумать решение, чтобы заявки отправляемые по интеграции с Битрикс 24 проходили проверку рекапчей v3.
В скринах код интеграции RSForm с CRM Битрикс 24
Вот есть видео https://www.youtube.com/watch?v=kzjDnjXM7H0 подключение recaptcha v3
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Самописаня админка на PHP. CRM для внутреннего пользования Реализовать раздел отчёты по заказам Объём заказов около 300 в месяц. Подробно в ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть интерфейс, в котором вы можете загружать картинки лицензий водителя. Система распознаёт текст с таких картинок и выводит его в textarea. Далее в интерфейсе есть поля для регулярок. Каждая регулярка отвечает за своё ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доработка чат-бота в Телеграме, написанного на Phyton Требуется доработка функционала чат-бота в Телеграм. Подробности будут озвучены потенциальному кандидату. Важны навыки работы с API.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Реализовать работу сайта на поддоменах, подстановку мета-тегов и контента в зависимости от текущего города. 1. Создать админчасть по работе с тремя таблицами 2. Реализовать механизм генерации различных ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty Необходимо настроить 301 редиректы с каждого URL в столбце А на соответствующий URL в столбце В. в доксе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MnIjNMuCHKPwH0tBL-bhR0JDqSfgqHMZ5lzqOLRsuhg/editЗавершен7 лет назад
Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty Необходимо предоставлять пользователям бесплатную доставку при покупке от 4000 грн (суммы покупки) Реализовать вывод сообщения о бесплатной доставке от N суммы покупки и сообщать об этом ...Завершен7 лет назад
Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty В листинге товаров на карточках необходимо поднять цену, кнопку "Купить" и рейтинг над характеристиками товаров, так как это наиболее конверсионные элементы. Пример, как должна выглядеть карточка товара в ...Завершен7 лет назад
Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty В форме «Купить в 1 клик» появляется кнопка “Хотите, перезвоним Вам за 30 секунд?” и перекрывает активные элементы в форме. см. скрин http://prntscr.com/kb7l42 Аналогичная ...Завершен7 лет назад
Необходимо провести аудит и доработать сайт на Drupal. Адрес eat4fit.me Пример аудита во вложенииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад