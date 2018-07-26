Подключить recaptcha v3. Сайт Joomla 3.8.1+RSForm+CRM Битрикс 24

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Сайта, работающий на Joomla 3.8.1 + компонент RSForm для сбора заявок на сайте, нужно установить рекапчу v3 для заявок. Компонент RSForm интегрирован с CRM Битрикс 24, т.е. заявки минуя рекапчу напрямую отправляются в Битрикс 24. Нужно придумать решение, чтобы заявки отправляемые по интеграции с Битрикс 24 проходили проверку рекапчей v3.

В скринах код интеграции RSForm с CRM Битрикс 24

Вот есть видео https://www.youtube.com/watch?v=kzjDnjXM7H0    подключение recaptcha v3

Joomla
7 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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