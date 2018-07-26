Реализовать дополнительный функционал для ИМ на Laravel

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Реализовать работу сайта на поддоменах, подстановку мета-тегов и контента в зависимости от текущего города. 

1. Создать админчасть по работе с тремя таблицами 

2. Реализовать механизм генерации различных вариантов текстов при помощи подстановки разных ключей, механизм привязки полученных вариантов по городам/группам городов. 

3. Реализовать механизм по которому, исходя из определённого по IP города (уже реализовано) и текущей страницы, будет подбираться необходимый набор метаданных (h1, title, description и прочие блоки данных) 

Laravel
7 лет назад
rada54
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров