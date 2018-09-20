Правки в проекте на Yii

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки215 просмотров

Нужно сделать правки в документе

сроки 1-2дня

Yii
7 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
50 дней
Спасибо большое, хороший специалист все в срок и сделано без проблем, точная поставленная задача идеальный результат это про Илью.
Все хорошо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад