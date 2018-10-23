JohnDaniels

Илья JohnDaniels

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
web-программирование, администрирование сайтов

Создание, доработка, администрирование сайтов.

Исправление ошибок, разработка нового функционала, гадание по ТЗ.

YII/YII2, Laravel, Opencart

1С-Битрикс, WP,  Joomla2.5-3

Онлайн чуть менее чем всегда.

[email protected]

skype: john_scandinaver

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Отзывы заказчиков

777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1250
2 балла
5 лет назад
Проект на cakephp
Ситуация в процессе разрешения
В процессе
Ответный отзыв
pastor39
Евгений 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Допилить сайт на laravel
Laravel
Спасибо! Все было сделано оперативно и в рамках указанного бюджета!
Все хорошо.
Ответный отзыв
poppy_coloured
Любовь 
34 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Настроить выгрузку в Яндекс Маркет
WordPress
Илья все быстро настроил, рекомендую.
Все отлично
Ответный отзыв
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создать фид для Динамического Ремаркетинга
PHP
Все выполнено быстро и аккуратно, рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создать фид для Мерчант цента
PHP
Все сделал аккуратно и чётко, рекомендую как отличного исполнителя!
Все отлично
Ответный отзыв
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Веб-программирование
26 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
12 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
$5/час
от $5от 6 часов
нет рейтинга