web-программирование, администрирование сайтов
Создание, доработка, администрирование сайтов.
Исправление ошибок, разработка нового функционала, гадание по ТЗ.
YII/YII2, Laravel, Opencart
1С-Битрикс, WP, Joomla2.5-3
Онлайн чуть менее чем всегда.
skype: john_scandinaver
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Vida Capital228 просмотров
- Разработка модуля уведомлений для Joomla259 просмотров
- Шаблон для 1С-Битрикс292 просмотра
- Разработка модуля уведомлений для Opencart292 просмотра
- Адаптивная верстка244 просмотра
- Rubtsovsk.info257 просмотров
- ИМ на Codeigniter218 просмотров
- Шаблон 1С-Битрикс280 просмотров
- Модуль экспорта Opencart235 просмотров
Отзывы заказчиков
$1250
2 балла
5 лет назад
Ситуация в процессе разрешения
Ответный отзыв
В процессе
$90
10 баллов
6 лет назад
Laravel
Спасибо! Все было сделано оперативно и в рамках указанного бюджета!
Ответный отзыв
Все хорошо.
$30
9 баллов
6 лет назад
WordPress
Илья все быстро настроил, рекомендую.
$50
10 баллов
7 лет назад
PHP
Все выполнено быстро и аккуратно, рекомендую!
$30
10 баллов
7 лет назад
PHP
Все сделал аккуратно и чётко, рекомендую как отличного исполнителя!
Веб-программирование
26 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
12 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
$5/час
от $5от 6 часов
нет рейтинга