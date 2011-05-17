pastor39

Евгений pastor39

 
47 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Переверстать форму заказа

    Необходимо сделать дизайн и верстку формы заказа, размещенной вот здесь.  [url=http://starlyly.ru.mastertest.ru/]http://starlyly.ru.mastertest.ru/ [/url] Нужно 2 версии - мобильная и десктоп (резиновая) Возможно это работа для верстальщика, на основе уже готовых шаблонов с подгонкой шрифтов/цветов и тд. На все вопросы отвечу тут.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рассылка коммерческого предложения в личные сообщения ВК

    Ищу человека для работы с рассылкой предложения в личные сообщения ВКонтакте по списку профилей из 750-800 человек в качестве менеджера по продажам. т.е. не просто отправить сообщение - но и ответить на вопросы, проконсультировать и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать мини-конструктор для заказа одного товара

    Пока это представляет из себя лишь форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp97sf-973noIeEwmqLoPVWuR6J1hPN6rbxdQ9gxrkk0EATw/viewform Нужно сделать одностраничник - форму заказа по следующему прототипу: https://app.moqups.com/pastor39/6TI8EVgn/view С возможностью последующего редактирования покупателем + админка для просмотра/редактирования заказов. По сути одностраничник нужен. Подробности лично напишу.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать старый сайт.

    1. Нужно сайт pilotag.ru перетащить на какую-нибудь СMS c новым адаптивным дизайном (подобрать и купить шаблон интернет-магазина). Сделав для него свою шапку с логотипом и каким-нибудь тематическим коллажем. 2. Перетащить весь каталог старого сайта и все ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстка в адаптив

    Добрый день! Необходимо переверстать сайт в адаптивный.  Сайт - 3 уникальных шаблона, попап заказа и 4 производных шаблона. Есть текущая верстка и PSD.  (нужна только верстка, натягивать на cms/и тд не нужно).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется баг-фиксинг верстки

    Ищется человек для внесения правок и недоделок по текущей верстке проекта + периодическая верстка дополнительных страниц (оплата сдельная, но необходим человек, который сможет не откладывать работу, а заниматься ей хотя бы по несколько часов каждый ...

    JavascriptHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перерисовать в векторе 20 трасс в 2 размерах.

    Необходимо нарисовать в векторе 20 трасс. Список трасс смотреть здесь: Всего 20 трасс - http://www.formula1.com/races/calendar.html - здесь показаны старт/финиш, разгон/торможение и указаны точки с фото. А здесь http://www.gpticketshop.com/en/f1/bahrain-f1-grand-prix/tickets.html - карты трасс с указанием экранов и трибун для ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно сверстать 2 странички текста

    $50

    Необходимо СРОЧНО сверстать две странички с текстом. Работа простая, но нужно немножко творчества Прошу писать только тех, кто может приступить к заданию прямо сейчас.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн 3 страниц для муз. поисковика

    $700

    Необходимо разработать макеты главной и 2 внутренних страниц для музыкального поисковика. Прототипы этих 3 страниц по запросу через ЛС. Учитывая, что прототипы максимально подробны - вся задача состоит в том, чтобы просто подобрать цвета, шрифты, кнопки, иконки, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка портала автогоночной тематики

    Необходима команда из 2(?) программистов для разработки портала на тематику автомобильных гонок. Ориентировочный срок разработки 3-4 месяца. Предварительное ТЗ по запросу. CMS или самописный движок - вопрос для обсуждения. Дизайн не нужен, уже заказан отдельно.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер текстов песен

    Нужен парсер текстов песен по 3-4 сайтам с текстами (на ваш выбор) (не везде все есть). Есть таблица с треками, нужно сделать таблицу с текстами: id трека - текст. Пока задача спарсить по текущей БД, в дальнейшем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипты для работы с lossless аудио.

    Необходимо сделать набор скриптов для работы с flac файлами. 1) Чтение тэгов, сравнение информации в тэгах с freedb/amazon 2) Разбиение альбомов, находящихся в 1 файле на треки по .cue файлу 3) Занесение информации в БД нужного формата. ------------------------------------- На выходе ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение рекламы на тематических площадках

    Есть разовая работа, необходимо связаться с набором рекламных площадок (зарубежных) и договориться о размещении рекламы на определенных условиях. Подбор рекламных площадок по определенным параметрам должны произвести вы самостоятельно. Подробности в личке.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
5 макетов обложек для блокнотов
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Работа была выполнена четко по ТЗ, качественно и в озвученные сроки. Огромное спасибо, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
JohnDaniels
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Допилить сайт на laravel
Все хорошо.
Спасибо! Все было сделано оперативно и в рамках указанного бюджета!
Ответный отзыв
SHe4eViCA
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Сверстать лендинг (адаптив)
Благодарен за сотрудничество, связь поддерживалась на протяжении всей работы Было приятно работать над проектом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
Большое спасибо за работу, Александр. Сделано все в кратчайшие сроки и четко в соответствии с заданием. Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Лендинг для продажи билетов на концерт
Безумно приятно, что есть такие люди. Всё четко, нет строгих правил, приветствуется креатив и хорошо оплачивается) Рекомендую и буду рад в дальнейшем сотрудничеству.)
Великолепный результат, выполнено в кратчайшие сроки. Оперативная коммуникация и отличное соотношение цена/качество. Большое спасибо за работу.
Ответный отзыв
graberzz
Аяз 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сверстать карту концертного зала из pdf.
Все прошло отлично. Моментальная оплата. Рекомендую.
Все отлично, спасибо за работу!
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