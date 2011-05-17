Необходимо сделать 5 макетов обложек для чековой книжки желаний (формат блокнота 10х15). Подробнее расскажу в личной переписке
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сделать дизайн и верстку формы заказа, размещенной вот здесь. [url=http://starlyly.ru.mastertest.ru/]http://starlyly.ru.mastertest.ru/ [/url] Нужно 2 версии - мобильная и десктоп (резиновая) Возможно это работа для верстальщика, на основе уже готовых шаблонов с подгонкой шрифтов/цветов и тд. На все вопросы отвечу тут.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо поправить баги с добавить небольшой доп функционал сюда: http://new.pilotag.ru/ Список правок пришлю в ЛС.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу человека для работы с рассылкой предложения в личные сообщения ВКонтакте по списку профилей из 750-800 человек в качестве менеджера по продажам. т.е. не просто отправить сообщение - но и ответить на вопросы, проконсультировать и ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Пока это представляет из себя лишь форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp97sf-973noIeEwmqLoPVWuR6J1hPN6rbxdQ9gxrkk0EATw/viewform Нужно сделать одностраничник - форму заказа по следующему прототипу: https://app.moqups.com/pastor39/6TI8EVgn/view С возможностью последующего редактирования покупателем + админка для просмотра/редактирования заказов. По сути одностраничник нужен. Подробности лично напишу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Исходники и детали пришлю в личку.Завершен6 лет назад
1. Нужно сайт pilotag.ru перетащить на какую-нибудь СMS c новым адаптивным дизайном (подобрать и купить шаблон интернет-магазина). Сделав для него свою шапку с логотипом и каким-нибудь тематическим коллажем. 2. Перетащить весь каталог старого сайта и все ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть текущая кривая версия, хотелось бы нарисовать что-то с нуля, хорошо продающее. Адаптивный диз + верстка. Подробнее в личной перепискеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть схема зала в pdf. Необходимо сделать из нее веб-версию с возможностью выбора мест с адаптивным дизайном. Подробности в личке.Завершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо переверстать сайт в адаптивный. Сайт - 3 уникальных шаблона, попап заказа и 4 производных шаблона. Есть текущая верстка и PSD. (нужна только верстка, натягивать на cms/и тд не нужно).Завершен6 лет назад
- $500
Необходимо сверстать 1 главную + 12 внутренних страниц интернет магазина.Завершен11 лет назад
Нужно перевести инструкцию на русский язык. Фото инструкции - тут: http://d.pr/fdtD Жду предложений по сроку и цене.Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищется человек для внесения правок и недоделок по текущей верстке проекта + периодическая верстка дополнительных страниц (оплата сдельная, но необходим человек, который сможет не откладывать работу, а заниматься ей хотя бы по несколько часов каждый ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать в векторе 20 трасс. Список трасс смотреть здесь: Всего 20 трасс - http://www.formula1.com/races/calendar.html - здесь показаны старт/финиш, разгон/торможение и указаны точки с фото. А здесь http://www.gpticketshop.com/en/f1/bahrain-f1-grand-prix/tickets.html - карты трасс с указанием экранов и трибун для ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо СРОЧНО сверстать две странички с текстом. Работа простая, но нужно немножко творчества Прошу писать только тех, кто может приступить к заданию прямо сейчас.Закрыт13 лет назад
- $700
Необходимо разработать макеты главной и 2 внутренних страниц для музыкального поисковика. Прототипы этих 3 страниц по запросу через ЛС. Учитывая, что прототипы максимально подробны - вся задача состоит в том, чтобы просто подобрать цвета, шрифты, кнопки, иконки, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходима команда из 2(?) программистов для разработки портала на тематику автомобильных гонок. Ориентировочный срок разработки 3-4 месяца. Предварительное ТЗ по запросу. CMS или самописный движок - вопрос для обсуждения. Дизайн не нужен, уже заказан отдельно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен парсер текстов песен по 3-4 сайтам с текстами (на ваш выбор) (не везде все есть). Есть таблица с треками, нужно сделать таблицу с текстами: id трека - текст. Пока задача спарсить по текущей БД, в дальнейшем ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать набор скриптов для работы с flac файлами. 1) Чтение тэгов, сравнение информации в тэгах с freedb/amazon 2) Разбиение альбомов, находящихся в 1 файле на треки по .cue файлу 3) Занесение информации в БД нужного формата. ------------------------------------- На выходе ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть разовая работа, необходимо связаться с набором рекламных площадок (зарубежных) и договориться о размещении рекламы на определенных условиях. Подбор рекламных площадок по определенным параметрам должны произвести вы самостоятельно. Подробности в личке.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад