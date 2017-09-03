graberzz

Аяз graberzz

 
25 летРоссия/Таловая
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
tugsesp
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка HTML PSD - Bootstrap - Срочно
отличный исполнитель
После выполнения работа была отдана на "финальную проверку", которая длится по сей день. На связь заказчик не выходил с 17 сентября. Не рекомендую.
Ответный отзыв
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта Адаптив 2 страницы
Хороший исполнитель Четкое исполнение правок
Все прошло отлично. Четкое ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
danil3000
35 летКипр
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Калькулятор для сайта
Все по ТЗ и очень быстро. Рекомендую.
Все прошло хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
andreygromchenko
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Пример простого скрипта на JS (можно Jquery)
Спасибо больше за помощь!
Все прошло замечательно. Был рад помочь.
Ответный отзыв
kidcool23
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка лендинга в HTML
Отличный исполнитель. Работу выполнил с опережением срока. Буду сотрудничать и дальше.
Все прошло без проблем, приятно было поработать. Рекомендую.
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