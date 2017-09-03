Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка сайта организации по ремонту техники223 просмотра
- Верстка сайта компании молочной продукции210 просмотров
- Адаптивная верстка сайта фотокниг342 просмотра
- Адаптивная верстка туристического сайта429 просмотров
- Верстка лендинга295 просмотров
- Адаптивная верстка веб-блога204 просмотра
- Верстка сайта веб-студии286 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
отличный исполнитель
Ответный отзыв
После выполнения работа была отдана на "финальную проверку", которая длится по сей день. На связь заказчик не выходил с 17 сентября. Не рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Хороший исполнитель Четкое исполнение правок
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Четкое ТЗ. Рекомендую.
$5
10 баллов
6 лет назад
Все по ТЗ и очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Рекомендую.
$3
10 баллов
6 лет назад
Спасибо больше за помощь!
Ответный отзыв
Все прошло замечательно. Был рад помочь.
$30
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Работу выполнил с опережением срока. Буду сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Все прошло без проблем, приятно было поработать. Рекомендую.