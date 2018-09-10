danil3000

Даниил Саркисов danil3000

 
35 летКипр/Лимассол
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$31
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Написать обзор слота (Укр. язык)

    Тема: Слот Big Bamboo Длина текста - минимум 6-7 тысяч знаков без пробелов. Нужно написать подробный обзор слота Big Bamboo. В демо версию можно поиграть на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Два калькулятора для сайта

    Нужно сделать два калькулятора для сайта. Описание калькуляторов по ссылкам ниже. Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте (сайт на вордпресс). Указывайте стоимость и сроки работы. Siding calculator - [url=https://docs.google.com/document/d/1RKk4x7fJDVGnZciR8FNhwt97yfjcRT6M-1tB4jBX8Oc/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1RKk4x7fJDVGnZciR8FNhwt97yfjcRT6M-1tB4jBX8Oc/edit?usp=sharing[/url] Fence Calculator - [url=https://docs.google.com/document/d/1uqbFbepdO4pK0ZS1GfnOgFeDAyeeo99fGJj4coMXWHU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1uqbFbepdO4pK0ZS1GfnOgFeDAyeeo99fGJj4coMXWHU/edit?usp=sharing[/url]

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Калькуляторы для сайта

    Нужно сделать два калькулятора для сайта по описанию в файле во вложении. Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте (сайт на вордпресс). Указывайте стоимость и сроки работы.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Калькуляторы для сайта

    Нужно сделать три калькулятора для сайта по описанию в файле во вложении.Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте.Указывайте стоимость и сроки работы.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сообщения на англоязычных форумах, crowd marketing

    Нужно оставить 100 комментариев на англоязычных форумах со ссылкой на нужные сайты. Я буду давать адреса страниц, на которые нужно ссылаться и анкоры, которые нужно устанавливать в ссылке. [list=1][*]Ищете подходящий форум/блог. Один из способов: берете анкор, делаете ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать и натянуть сайт на Wordpress

    Сайт сделан на основе шаблона, который установлен на домене http://concalc.org/  Шаблон работает на WPBakery Page Builder, который сильно усложняет работу с сайтом и снижает его скорость, поэтому нужно переделать все с нуля.  Всего получается 5 страниц – Главная, ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка страницы на Вордпресс

    Сайт на уже готовом шаблоне (Вордпресс) goo.gl/HmpJ7p      Нужно сверстать и натянуть только главную страницу с адаптивами и пару блоков на странице About prntscr.com/m417kc     Все материалы здесь goo.gl/P6ZGrg     Обязательно пишите стоимость и сроки работы, без этого ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Калькулятор с визуализацией

    Нужно сделать калькулятор для расчета объема доски с визуализацией, которая будет подстраиваться под размеры, которые будут введены в поля калькулятора.   Описание калькулятора с полями и формулами во вложенном файле.   По этому описанию уже есть готовый калькулятор, но ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Калькулятор с визуализацией

    Нужно сделать калькулятор для расчета объема доски с визуализацией, которая будет подстраиваться под размеры, которые будут введены в поля калькулятора.  Описание калькулятора с полями и формулами во вложенном файле.  По этому описанию уже есть готовый калькулятор, но ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка страницы на Вордпресс

    Сайт на уже готовом шаблоне (Вордпресс) goo.gl/HmpJ7p     Нужно сверстать и натянуть только главную страницу с адаптивами и пару блоков на странице About prntscr.com/m417kc    Все материалы здесь goo.gl/P6ZGrg    Обязательно пишите стоимость и сроки работы, без этого не рассматриваю.

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно оформить 35 статей на сайте

    Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/tJe4a2[/url]. Вам будет нужно:[list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться в html;[*]иметь базовые навыки ...

    WordPressHTMLPhotoshopСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать сайт в html - две страницы и 3 адаптива (макеты во вложении). Обязательно пишите сроки и стоимость работы, без этого не рассматриваю.

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Hарисовать лендинг, внутреннюю страницу + адаптив

    Сайт для компании, которая заимаетсявыдачей быстрых кредитов (Payday loans). Планируется под американскую аудиторию, соответственно должен быть на английском языке и выдержан в стиле местных сайтов. Примеры того, что нужно: https://growthhackers.com/ https://agency.matthewwoodward.co.uk/ https://moz.com/ https://www.alexa.com/ https://sujanpatel.com/ https://www.act.org/ Полное описание в файле во вложении. Обязательно указывайте сроки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оформить 30 статей на сайте

    Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/f9kQHw[/url]. Вам будет нужно: [list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]сделать таблицу;[*]вставить ссылки и видео;[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться ...

    WordPressHTMLPhotoshopСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить 30 статей на сайте

    Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/f9kQHw[/url]. Вам будет нужно:[list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]сделать таблицу;[*]вставить ссылки и видео;[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться ...

    WordPressHTMLPhotoshopСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить 30 статей на сайте

    Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/f9kQHw[/url]. Вам будет нужно:[list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]сделать таблицу;[*]вставить ссылки и видео;[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться ...

    WordPressHTMLPhotoshopСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
FasterWork
24 годаУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
$16
10 баллов
8 месяцев назад
Написать текст на немецком
Отличный заказчик, не первий раз работаем, будем продолжать сотрудничать!
Уже не в первый раз, все отлично.
Ответный отзыв
FasterWork
24 годаУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Написать обзор слота (Укр. язык)
Отличный заказчик, щедрая и своевременная оплата. Четкое ТЗ и человеческое отношение к исполнителю, рекомендую.
Филипп очень быстро написал качественный текст на непростую тематику. Все понравилось, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Дизайн главной
Не в первый раз сотрудничаем с Даниилом. Отличный заказчик: на связи, приятный в общении, подробнейшее ТЗ и быстрая оплата. Одно удовольствие от работы! Спасибо за проект)
Получилась очень красивая и продуманная концепция нового макета для сайта. Понравилось отношение Алексея ко всему проекту и каждой мелочи которые нужно было выполнить на высшем уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$83
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта
Никаких проблем с заказчиком не возникло, рекомендую.
Качественный код, быстрые правки. Желаю удачи в работе.
Ответный отзыв
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$65
2 балла
5 лет назад
Верстка сайта
Не рекомендую данного "псевдозаказчика". Сделал работу, показал, потом появились правки, сделал все правки, далее появлялись еще правки, сделал все от и до, когда показал, его ответ был "дальше, если честно, желания нет проверять". В любой работе, даже если все отлично сделано, всегда появляются правки, там изменить цвет текста, размер, картинку поменять, а у него не было желания проверять работу. Не оплатил за работу, не отвечал на звонки, удалил из скайпа. Кароче не рекомендую данного, без ответственного заказчика, работайте с ним по предоплате.
Прислал работу, в которой было большое количество грубых ошибок, несколько раз отправлял на доработку, но каждый раз все выполнялось через одно место, что-то делает, что-то нет, после того как что-то исправит, другой шрифт или картинка может слететь. Когда отправлял очередной список с доработками, предупредил, что если пришлет очередную "халтуру" на этом мы сотрудничество закончим, поэтому, когда проверил четверть исправленной работы и указал на список неточностей, действительно сказал, что нет желания и времени смотреть дальше.
Ответный отзыв