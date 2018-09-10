Нужно сделать калькулятор для расчета объема доски с визуализацией, которая будет подстраиваться под размеры, которые будут введены в поля калькулятора. Описание калькулятора с полями и формулами во вложенном файле. По этому описанию уже есть готовый калькулятор, но ...