Сайт на Wordpress - bigbambooonline.com Нужно внести изменения из файла - https://docs.google.com/document/d/1Lwg9fmUJ4ClS4q9ADZAJ3h4EeAoX8AGbZBDXAvCTRS4/edit?usp=sharing Указывайте стоимость работы.
Даниил Саркисов danil3000danil3000
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $10
Описание по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1KnDcpkc7vxdI5DQbRO6IMV9JBoLaVcarPpvFfwUvRvM/edit?usp=sharingКопирайтинг15 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $16
Описание в файле https://docs.google.com/document/d/1wQ2SEo_ULhTZ2Lk4cldSYb5pKMlUPPDesLUZcVGVpek/editКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Тема: Слот Big Bamboo Длина текста - минимум 6-7 тысяч знаков без пробелов. Нужно написать подробный обзор слота Big Bamboo. В демо версию можно поиграть на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Нужно сделать два калькулятора для сайта. Описание калькуляторов по ссылкам ниже. Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте (сайт на вордпресс). Указывайте стоимость и сроки работы. Siding calculator - [url=https://docs.google.com/document/d/1RKk4x7fJDVGnZciR8FNhwt97yfjcRT6M-1tB4jBX8Oc/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1RKk4x7fJDVGnZciR8FNhwt97yfjcRT6M-1tB4jBX8Oc/edit?usp=sharing[/url] Fence Calculator - [url=https://docs.google.com/document/d/1uqbFbepdO4pK0ZS1GfnOgFeDAyeeo99fGJj4coMXWHU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1uqbFbepdO4pK0ZS1GfnOgFeDAyeeo99fGJj4coMXWHU/edit?usp=sharing[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать два калькулятора для сайта по описанию в файле во вложении. Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте (сайт на вордпресс). Указывайте стоимость и сроки работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать три калькулятора для сайта по описанию в файле во вложении.Также нужно будет разместить эти калькуляторы на сайте.Указывайте стоимость и сроки работы.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно оставить 100 комментариев на англоязычных форумах со ссылкой на нужные сайты. Я буду давать адреса страниц, на которые нужно ссылаться и анкоры, которые нужно устанавливать в ссылке. [list=1][*]Ищете подходящий форум/блог. Один из способов: берете анкор, делаете ...Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт сделан на основе шаблона, который установлен на домене http://concalc.org/ Шаблон работает на WPBakery Page Builder, который сильно усложняет работу с сайтом и снижает его скорость, поэтому нужно переделать все с нуля. Всего получается 5 страниц – Главная, ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт на уже готовом шаблоне (Вордпресс) goo.gl/HmpJ7p Нужно сверстать и натянуть только главную страницу с адаптивами и пару блоков на странице About prntscr.com/m417kc Все материалы здесь goo.gl/P6ZGrg Обязательно пишите стоимость и сроки работы, без этого ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать калькулятор для расчета объема доски с визуализацией, которая будет подстраиваться под размеры, которые будут введены в поля калькулятора. Описание калькулятора с полями и формулами во вложенном файле. По этому описанию уже есть готовый калькулятор, но ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать калькулятор для расчета объема доски с визуализацией, которая будет подстраиваться под размеры, которые будут введены в поля калькулятора. Описание калькулятора с полями и формулами во вложенном файле. По этому описанию уже есть готовый калькулятор, но ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт на уже готовом шаблоне (Вордпресс) goo.gl/HmpJ7p Нужно сверстать и натянуть только главную страницу с адаптивами и пару блоков на странице About prntscr.com/m417kc Все материалы здесь goo.gl/P6ZGrg Обязательно пишите стоимость и сроки работы, без этого не рассматриваю.HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/tJe4a2[/url]. Вам будет нужно:[list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться в html;[*]иметь базовые навыки ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Нужен дизайн главной страницы сайта. Если все понравится, нужны будут внутренние и адаптив.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сверстать сайт в html - две страницы и 3 адаптива (макеты во вложении). Обязательно пишите сроки и стоимость работы, без этого не рассматриваю.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Сайт для компании, которая заимаетсявыдачей быстрых кредитов (Payday loans). Планируется под американскую аудиторию, соответственно должен быть на английском языке и выдержан в стиле местных сайтов. Примеры того, что нужно: https://growthhackers.com/ https://agency.matthewwoodward.co.uk/ https://moz.com/ https://www.alexa.com/ https://sujanpatel.com/ https://www.act.org/ Полное описание в файле во вложении. Обязательно указывайте сроки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/f9kQHw[/url]. Вам будет нужно: [list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]сделать таблицу;[*]вставить ссылки и видео;[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/f9kQHw[/url]. Вам будет нужно:[list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]сделать таблицу;[*]вставить ссылки и видео;[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид [url=https://goo.gl/f9kQHw]https://goo.gl/f9kQHw[/url]. Вам будет нужно:[list][*]выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);[*]сделать таблицу;[*]вставить ссылки и видео;[*]добавить картинки и т.д.[/list] Вы должны: [list][*]быть уверенным пользователем движка Вордпресс;[*]хорошо разбираться ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад