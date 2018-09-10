Дизайн главной

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка180 просмотров

Нужен дизайн главной страницы сайта. Если все понравится, нужны будут внутренние и адаптив.

7 лет назад
danil3000
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$250
4 дня
Получилась очень красивая и продуманная концепция нового макета для сайта. Понравилось отношение Алексея ко всему проекту и каждой мелочи которые нужно было выполнить на высшем уровне. Рекомендую.
Не в первый раз сотрудничаем с Даниилом. Отличный заказчик: на связи, приятный в общении, подробнейшее ТЗ и быстрая оплата. Одно удовольствие от работы! Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад