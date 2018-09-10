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  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок265 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

7 лет назад
Mikhail095
Михаил 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$130
10 дней
Мошенник. Взял предоплату и исчез. К телефону не походит, на письма не отвечает. Прошу администрацию разобраться с данным деятелем и убрать его с биржы.

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад