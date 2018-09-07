Привет всем, необходимо дорисовать дизайн сайта в Corel Draw - на данный момент есть главная и часть внутренней страницы, необходимо ее дорисовать и сделать еще одну внутреннюю по заданию. Выдумывать ничего не нужно, стиль сайта уже определен. По проекту будут согласования с заказчиком, поэтому будут небольшие правки по цвету, кнопкам и т.д. Проект для того, у кого есть время, быстро сделать и забыть не получится ))

ТЗ вышлю исполнителю. Оплата после согласования дизайна с заказчиком.