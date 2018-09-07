Нужен новый дизайн корпоративного сайта для пивоваренного завода. Требования: - Макеты для разрешений: >=320px, >=768px, >=1200px, >=1440px - Креативный подход. Смелый, дышащий, яркий, в то же время серьезный, "американский" FLAT дизайн ...
Сегодня. Нарисовать блок Контакты
Добрый день!
Хочу добавить в блок контакты больше местоположений.
Вот сайт
Блок контакты - http://joxi.ru/D2PV4ynIqj804r
Нужно разделить на вкладки Правый и Левый берег. Возможно так - http://joxi.ru/krD18kQFKMXpzm не уверен
и добавить списки районов и подсписки микрорайоны
Также добавить кнопку Оставить заявку
И атрибуты (значки и иконки) раздела контакты:
- символ местоположения http://joxi.ru/vAWR4e8SgjL942
у Киева 10 районов. 3 района на левом берегу и 7 на Правом берегу
Районы и микрорайоны - https://100realty.ua/stepwise_search/apartment/rent/r
Левый берег - деснянский дарницкий днепровский
эскиз - http://joxi.ru/D2PV4ynIqj87Mr
Оплата - в $
Сроки - сегодня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт7 лет назад
Дизайн баннер ТЗ скинул в скайпЗавершен7 лет назад
сделайте шапку для ютуб канала в стиле экшонДизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать и сверстать лендинг для магазина встраиваемых грилей с красивым, "сочным", броским дизайном и хорошим юзабилити.Завершен7 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта и сверстать шаблон на CMS Joomla. Сайт довольно простой. 10+ страниц, формы для заполнения и тд. Бюджет 15 000 рублей. 1) Сроки 2) Цена 3) ПортфолиоДизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
нужно подобрать несколько фотографий для сайтаЗавершен7 лет назад
- $50
Добрый день! нужно сделать редизайн сайта gipsology.ru тз тут docs.google.com/document/... drive.google.com/drive/fo... – исходники гипсолоджиДизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
Для сайта https://arenda-konteinerov.moscow/ необходимо сделать дизайн блока http://joxi.ru/9E2pkvI9RaZgmY по аналогии с sklad.moscow http://joxi.ru/aD2PBjfpGkKMr3/ Подробное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1mqLQt04PPdT-UohaRIFibLecpLpeYb2FUCXwd5zGW8I/edit?usp=sharingЗавершен7 лет назад
- $460
Сделать главную + 4 внутренних. АдаптивЗавершен6 лет назад
- $100
Требуется дизайнер со вкусом для информационного сайта "Мамин Город". Требуется подобрать элементы дизайна: цвета, картинки, шрифты, изящные графические элементы, чтобы в совокупности был стильный, изящный сайт Адрес сайта: mamin.city (тестовая версия), включает ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад