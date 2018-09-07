Сегодня. Нарисовать блок Контакты

Добрый день!

Хочу добавить в блок контакты больше местоположений.

Вот сайт

Блок контакты - http://joxi.ru/D2PV4ynIqj804r

Нужно разделить на вкладки Правый и Левый берег. Возможно так - http://joxi.ru/krD18kQFKMXpzm не уверен

и добавить списки районов и подсписки микрорайоны

Также добавить кнопку Оставить заявку

И атрибуты (значки и иконки) раздела контакты:

символ местоположения ﻿http://joxi.ru/vAWR4e8SgjL942

Районы и микрорайоны берем здесь - https://100realty.ua/stepwise_search/apartment/rent/r

у Киева 10 районов. 3 района на левом берегу и 7 на Правом берегу

Районы и микрорайоны - https://100realty.ua/stepwise_search/apartment/rent/r

Левый берег - деснянский дарницкий днепровский

эскиз - http://joxi.ru/D2PV4ynIqj87Mr

Оплата - в $

Сроки - сегодня