Сегодня. Нарисовать блок Контакты

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Завершен3 заявки227 просмотров

Добрый день!

Хочу добавить в блок контакты больше местоположений.

Вот сайт

Блок контакты - http://joxi.ru/D2PV4ynIqj804r

Нужно разделить на вкладки Правый и Левый берег. Возможно так - http://joxi.ru/krD18kQFKMXpzm не уверен

и добавить списки районов и подсписки микрорайоны

Также добавить кнопку Оставить заявку

И атрибуты (значки и иконки) раздела контакты:

Районы и микрорайоны берем здесь - https://100realty.ua/stepwise_search/apartment/rent/r

у Киева 10 районов. 3 района на левом берегу и 7 на Правом берегу

Районы и микрорайоны - https://100realty.ua/stepwise_search/apartment/rent/r

Левый берег - деснянский дарницкий днепровский

 эскиз  - http://joxi.ru/D2PV4ynIqj87Mr

Оплата - в $

Сроки - сегодня

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$5
1 день
Остался доволен сотрудничеством. Стилистика соблюдена, простота и воздушность тоже. Советую обращаться!
Работали, все круто!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад