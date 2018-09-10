Дизайн лендинга EkoGril.ru с адаптивной версткой

Еще один проект с Алексеем. Предсказуемо оперативно и качественно. Дизайн был утвержден с первой попытки. Незначительные мелкие правки добавили хоть немного моего участия в проекте. В финале, как всегда, качественная верстка. В общем, все хорошо. Я доволен.