Дизайн лендинга EkoGril.ru с адаптивной версткой

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок259 просмотров

Нужно нарисовать и сверстать лендинг для магазина встраиваемых грилей с красивым, "сочным", броским дизайном и хорошим юзабилити.

7 лет назад
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Михаил 
51 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$700
7 дней
Еще один проект с Алексеем. Предсказуемо оперативно и качественно. Дизайн был утвержден с первой попытки. Незначительные мелкие правки добавили хоть немного моего участия в проекте. В финале, как всегда, качественная верстка. В общем, все хорошо. Я доволен.
Михаил постоянно на связи и обеспечивает всей необходимой для качественного рабочего процесса информацией. Правки и хотелки - только по существу. Был рад сотрудничеству, спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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