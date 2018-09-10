Нужен новый дизайн корпоративного сайта для пивоваренного завода. Требования: - Макеты для разрешений: >=320px, >=768px, >=1200px, >=1440px - Креативный подход. Смелый, дышащий, яркий, в то же время серьезный, "американский" FLAT дизайн ...
Дизайн лендинга EkoGril.ru с адаптивной версткой
Нужно нарисовать и сверстать лендинг для магазина встраиваемых грилей с красивым, "сочным", броским дизайном и хорошим юзабилити.
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