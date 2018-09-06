Различный дизайн. Создание графики

Список заданий.

1. дизайн футболки для бега. Посыл. Футболка со смыслом PR ресурса и в тоже время связана с бегом (есть

какие-то элементы). Пример https://c2n.me/3WkA1WX.jpg. Можно спереди и

сзади что-то поместить. То есть что-то связанное с бегом + не крупно

логотип. Футболка женская, но макет мужской со средними рукавами

(практически как на скрине). Лого ресурса (варианты),

http://c2n.me/3Wt8t9w.zip. Сроки: до 12.09

2. правки дизайна по сайту, 8 пунктов. Изучить правки (http://c2n.me/3WwcT4m.docx) по новому http://test.ferrum-body.ru/ от стороннего

наблюдателя/дизайнера и если со всем согласны, то реализовать все

пункты. Сроки: до 12.09

3. полное оформление группы VK https://vk.com/ferrum_body. Шапка, товары/услуги, - все, что возможно.

Стилистика под новый http://test.ferrum-body.ru/ дизайн (элементы/лого

можем предоставить или брать с самого сайта). Сроки: до 20.09

4. форма подписки в конце каждой статьи. Изменить на более современное и

соответствующее новому дизайну (обязательный элемент – конверт,

подписка) https://c2n.me/3WlJSms.png. Сама форма физически находится в

конце каждой статьи. Сроки: до 12.09

5. Отрисовать для форм услуг:

http://ferrum-body.ru/personalnaya-programma-trenirovok-i-pitaniya.html

http://ferrum-body.ru/konsultatsii-sportivnogo-vracha-zakaz.html

http://ferrum-body.ru/konsultatsii-dietologa-nii-pitaniya-ramn-zakaz-uslugi.html

http://ferrum-body.ru/konsultatsii-vracha-akushera-ginekologa-po-diastazu-zakaz-uslugi.html

http://ferrum-body.ru/stati-sayta-ab-v-elektronnom-variante-zakaz.html

новые формы (psd слои).

Пример: https://c2n.me/3Wt8HUr.png

Сроки: до 12.09