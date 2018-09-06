Добрый день, Есть сайт https://osteopat-obuchenie.ru/ , который внешне очень непривлекательно выглядит. Тема: Huber Child Версия: 1.0 Требуется привести его в "божеский" вид, по возможности особо не меняя структуры меню ...
Различный дизайн. Создание графики
Список заданий.
1. дизайн футболки для бега. Посыл. Футболка со смыслом PR ресурса и в тоже время связана с бегом (есть
какие-то элементы). Пример https://c2n.me/3WkA1WX.jpg. Можно спереди и
сзади что-то поместить. То есть что-то связанное с бегом + не крупно
логотип. Футболка женская, но макет мужской со средними рукавами
(практически как на скрине). Лого ресурса (варианты),
http://c2n.me/3Wt8t9w.zip. Сроки: до 12.09
2. правки дизайна по сайту, 8 пунктов. Изучить правки (http://c2n.me/3WwcT4m.docx) по новому http://test.ferrum-body.ru/ от стороннего
наблюдателя/дизайнера и если со всем согласны, то реализовать все
пункты. Сроки: до 12.09
3. полное оформление группы VK https://vk.com/ferrum_body. Шапка, товары/услуги, - все, что возможно.
Стилистика под новый http://test.ferrum-body.ru/ дизайн (элементы/лого
можем предоставить или брать с самого сайта). Сроки: до 20.09
4. форма подписки в конце каждой статьи. Изменить на более современное и
соответствующее новому дизайну (обязательный элемент – конверт,
подписка) https://c2n.me/3WlJSms.png. Сама форма физически находится в
конце каждой статьи. Сроки: до 12.09
5. Отрисовать для форм услуг:
http://ferrum-body.ru/personalnaya-programma-trenirovok-i-pitaniya.html
http://ferrum-body.ru/konsultatsii-sportivnogo-vracha-zakaz.html
http://ferrum-body.ru/konsultatsii-dietologa-nii-pitaniya-ramn-zakaz-uslugi.html
http://ferrum-body.ru/konsultatsii-vracha-akushera-ginekologa-po-diastazu-zakaz-uslugi.html
http://ferrum-body.ru/stati-sayta-ab-v-elektronnom-variante-zakaz.html
новые формы (psd слои).
Пример: https://c2n.me/3Wt8HUr.png
Сроки: до 12.09
Заявки фрилансеров
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