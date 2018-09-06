Сделать шаблон для публикаций в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок177 просмотров

Необходимо создать шаблоны публикаций в социальных сетях для аптеки.https://vk.com/yarhealthy , https://www.instagram.com/yarhealthy ?текущий формат публикаций не устраивает. В поисках новых идей и хорошего дизайна. Просьба приложить ваши работы и иметь возможность лично пообщаться.

7 лет назад
guest_15362349097515
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров