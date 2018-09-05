Проект - многостраничный сайт по сертификации ISO. _ttps://cert-russia.ru/ Нужна консультация UX/UI дизайнера по данному сайту: юзабилити, подаче информации, возможно доработать/сменить текущий дизайн
Создание промо-страницы для оператора связи.
Уважаемые фрилансеры!
Нужен ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, красивый промо-сайт без использования шаблонов и клипартов!
Оплата в рублях, т.к. заказчик из РФ.
Задача:
Оператору связи нужно создание промо-странички для бывших (отключившихся) абонентов.
Большого количества экранов - не надо (вижу не более 4), также не надо модного сейчас гигантизма. Основной целью будет "преследование" (через SMS, e-mail) наших бывших, т.е. отключившихся клиентов. Им надо представить индивидуальные тарифы на услугу "Интернет" и "Интернет+ТВ".
Делать слоганы "у вас осталось 2 дня до дедлайна", "успей только сегодня" и т.д. - не надо, также как и никаких счетчиков и прочих избитых и заезженных решений, сроки действия предложения указываем красиво текстом (стилями) и, при необходимости, мы самостоятельно - вручную их изменяем.
Также мне нужна возможность без особого труда в данную промо-страницу вносить корректировки в тарифы, включенные в них услуги и прочие плюшки.
Примеры подобных промо-страниц:
https://jet.maryno.net (афигенно)
https://domashny.maryno.net (не плохо)
http://promo.2kom.ru/podcluchi-internet/roket/ (не плохо)
http://promo.2kom.ru/ (не плохо)
https://www.wifire.ru/promo (неплохо)
https://akado-internet.ru/AKADO_Moskva_Internet_100_Mbit_350_rubley (отвратительно)
Дополнительно не помешает создание "Доступа к закрытым предложениям" в виде браузерных пуш-уведомлений и подписки на новости компании (оставив свое мыло).
Естественно все должно быть адаптировано как под просмотр с компьютера, так и с мобильных устройств (с низким и высокими разрешениями, горизонтального и вертикального просмотра).
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Внимание: промо-страница нужна довольно оперативно (несколько дней) - начали сотрудничество с одним фрилансером, но он полностью подвел
Умеете делать красивые продающие страницы? Тогда нам по пути.
Давайте сделаем совместно красивый промо-сайт. Никаких брифов заполнять не буду, что хочу примерно видеть на странице - описано в ТЗ, остальное - на ваше усмотрение и на "роды" в процессе совместной работы.
Готов отзывчиво и оперативно отвечать на вопросы, вносить изменения, корректировки и принимать красивую и функциональную работу и, самое главное, все оперативно оплачивать.
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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