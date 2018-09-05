Создание промо-страницы для оператора связи.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок197 просмотров

Уважаемые фрилансеры! 

Нужен ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, красивый промо-сайт без использования шаблонов и клипартов!

Оплата в рублях, т.к. заказчик из РФ.

Задача:

Оператору связи нужно создание промо-странички для бывших (отключившихся) абонентов. 

Большого количества экранов - не надо (вижу не более 4), также не надо модного сейчас гигантизма. Основной целью будет "преследование" (через SMS, e-mail) наших бывших, т.е. отключившихся клиентов. Им надо представить индивидуальные тарифы на услугу "Интернет" и "Интернет+ТВ". 

Делать слоганы "у вас осталось 2 дня до дедлайна", "успей только сегодня" и т.д. - не надо, также как и никаких счетчиков и прочих избитых и заезженных решений, сроки действия предложения указываем красиво текстом (стилями) и, при необходимости, мы самостоятельно - вручную их изменяем. 

Также мне нужна возможность без особого труда в данную промо-страницу вносить корректировки в тарифы, включенные в них услуги и прочие плюшки. 

Примеры подобных промо-страниц: 

https://jet.maryno.net (афигенно) 

https://domashny.maryno.net (не плохо) 

http://promo.2kom.ru/podcluchi-internet/roket/ (не плохо) 

http://promo.2kom.ru/ (не плохо) 

https://www.wifire.ru/promo (неплохо) 

https://akado-internet.ru/AKADO_Moskva_Internet_100_Mbit_350_rubley (отвратительно) 

Дополнительно не помешает создание "Доступа к закрытым предложениям" в виде браузерных пуш-уведомлений и подписки на новости компании (оставив свое мыло). 

Естественно все должно быть адаптировано как под просмотр с компьютера, так и с мобильных устройств (с низким и высокими разрешениями, горизонтального и вертикального просмотра).

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Внимание: промо-страница нужна довольно оперативно (несколько дней) - начали сотрудничество с одним фрилансером, но он полностью подвел  

Умеете делать красивые продающие страницы? Тогда нам по пути. 

Давайте сделаем совместно красивый промо-сайт. Никаких брифов заполнять не буду, что хочу примерно видеть на странице - описано в ТЗ, остальное - на ваше усмотрение и на "роды" в процессе совместной работы. 

Готов отзывчиво и оперативно отвечать на вопросы, вносить изменения, корректировки и принимать красивую и функциональную работу и, самое главное, все оперативно оплачивать. 

Жду ваших предложений.

7 лет назад
Dr_Fred
44 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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