Требуется сделать дизайн 11 страниц портала. Стиль минимализм. Кроме 11 страниц нужно: 1. 3 адаптивные страницы 2. 1 попап окно 3. Как уже сказал, цветовая гамма - минимализм, но нужно ...
Дизайн сайта - разработать
Добрый день!
Требуется разработать дизайн сайта в строгом, но инфографичном стиле. Формат сайта - лендинг. Примерное количество страниц - 5-6 штук. Пришлите, пж, свои пасценки и примеры разработанных вами сайтов.
Благодарю.
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