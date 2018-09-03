Сделать одну адаптивную страничку с простым дизайном

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка303 просмотра

Нужно преобразовать информацию с предоставленного баннера в одностраничный адаптивный сайтик с простым но стильным дизайном.

7 лет назад
babloid
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров