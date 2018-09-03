Нужно отрисовать дизайн для информационного сайта-статейника. Напишите, какую цену просите за дизайн 3 страниц и скиньте 3 примера дизайна статейного сайта (не коммерческого, а именно информационного), который вы делали (желательно ссылку на уже готовый сайт); ...
Сделать одну адаптивную страничку с простым дизайном
Нужно преобразовать информацию с предоставленного баннера в одностраничный адаптивный сайтик с простым но стильным дизайном.
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