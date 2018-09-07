Редизайн главной страницы сайта магазина

Спасибо Алексею за профессионализм! Выполнено всё на очень высоком уровне! Проявил креативный и не шаблонный подход к ТЗ! Постоянно на связи, оперативно вносил корректировки по каждому блоку) Реализовывал даже самые непростые пожелания и по некоторым моментам предлагал несколько вариантов решений))) Рекомендуем всем и каждому! 10/10