Редизайн главной страницы сайта магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок329 просмотров

Интересует редизайн главной страницы сайта на основе уже имеющихся наработок. 

7 лет назад
Zisano
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 минут назад
7 лет назад
$300
7 дней
Спасибо Алексею за профессионализм! Выполнено всё на очень высоком уровне! Проявил креативный и не шаблонный подход к ТЗ! Постоянно на связи, оперативно вносил корректировки по каждому блоку) Реализовывал даже самые непростые пожелания и по некоторым моментам предлагал несколько вариантов решений))) Рекомендуем всем и каждому! 10/10
Спасибо Сергею за интересный проект и отличную коммуникацию!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 минут назад
7 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов