Необходимо сделать дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок154 просмотра

В приложениях скрины контента и примерная структура.

Дизайн нужен современный и удобный для пользователей

7 лет назад
genman
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$170
7 дней
Грамотный специалист, всегда был на связи, оперативно все сделал, оперативно вносил корректировки. Сотрудничеством доволен.
Очень понравилось работать с данным заказчиком. На сообщения отвечает очень быстро, что ускорило работу над проектом в несколько раз. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад