Требуется вебдизайнер по работе с площадкой ABCP

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок175 просмотров

Требуется вебдизайнер по работе с площадкой ABCP. Это платформа для создания магазина автозапчастей. Нужен ответственный специалист, который отредактирует дизайн главной странице нашего интернет магазина основываясь на полученных шаблонах данной площадки. Рассматриваем человека на долгосрочные рабочие отношения. Оставляйте свои контактные данные для связи. С Уважением, Роман.

7 лет назад
guest_15359650162298
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров