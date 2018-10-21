Редизайн элементов сайта - Parallax Effects

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок558 просмотров

Описание задач во вложенном документе.

Если у вас есть опыт выполнения похожих проектов, прошу приложить примеры.

Также, при отклике сразу указывайте стоимость и сроки выполнения указанных задач.

7 лет назад
sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 минут назад
7 лет назад
$250
6 дней
Рекомендую Дмитрия как очень ответственного и профессионального специалиста.
Рекомендую как хорошего и ответственного заказчика. Своевременная оплата и решение всех вопросов по ходу выполнения проекта. Спасибо Дмитрий за интересный проект!

Заявки фрилансеров

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 минут назад
7 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Создание лендинг пейдж

    $10

    Создание лендинга для продажи 1 ассортимента товара. Несколько слайдов. Цена, небольшое описание товара Условия доставки (Фото имеется, но возможно подыскать в более хорошем качестве) Стартовая, главная красочная страница призывающая совершить ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн 6 страниц без главной

    $150

    Доброго времени суток. Не читая задание можете даже не писать. Кидайте 3 своих лучших работы( не нужно кидать в пример интернет магазины) Мы ищем дизайнера который сможет реализовать такой же уровень дизайна как на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужны красивые картинки

    Хотел бы воспользоваться вашим профессионализмом. А именно нужны красивые картинки и общий дизайн. Сейчас я реорганизовую свою фирму, для етого мне нужна помощь, так как в некоторых понятиях слабо разбираюсь. Работаем с ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн блока похожих записей

    Здравствуйте! Вот мой сайт: http://madnote.ru/ Вот пример статьи: http://madnote.ru/tele2/lichnyj-kabinet/ В конце статей мы будем выводить похожие тарифные планы. Нужно нарисовать дизайн таких блоков. Вот пример конкурента(но он ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать лендинг

    Сделать лендинг на основе страницы сайта http://skoro-budem.ru/services/malware/virus.html В эту страницу необходимо вставить некоторые визуальные элементы с других страниц данного сайта. Конкретно наименование страниц и элементы которые необходимо добавить покажу в процессе работы. Лендинг ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать лендинг, Финансовой офферы

    Нужно сделать лендинг, Финансовой офферы, на сайт будут добавлены много Микрофиннансовых организаций.  Пример сайтов! 1) https://creditop.com.ua/#primary 2) https://vyborzayma.com.ua/ 3) http://cctvnet.ru/katalog-zajmov.html + Нужен именно лендинг, только Главная страница, Организаций будет ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад