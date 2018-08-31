Нужно сделать лендинг, Финансовой офферы, на сайт будут добавлены много Микрофиннансовых организаций.

Пример сайтов!

1) https://creditop.com.ua/#primary

2) https://vyborzayma.com.ua/

3) http://cctvnet.ru/katalog-zajmov.html

+ Нужен именно лендинг, только Главная страница, Организаций будет 70+ шт.

+ Обязательно нужно сделать фильтр, как на 1 примере сайта, если вы или ваш партнер верстальщик не сможете написать код фильтра, прошу даже не предлагайте ваши услуги)

+ Блоки с Финансовыми организациями хочу примерно такие как на 3 примере сайта, Сделали 1 блок, копируете 70+ шт, а потом инфу поменяете, или я сам поменяю.

+ Все должно быть оптимизировано под все устройства.

+ Нужно подключить к какой-то платформе, с возможностью добавлять самому Организации, описание редактировать, смотреть статистику)

+ Нужно простой, Стильный, Красивый, Завлекающий Дизайн сайта) Примерно как на 1 примере сайта)

+ Только по безопасной сделке будем сотрудничать.