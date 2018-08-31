Необходимо предложить и реализовать новый дизайн сайта. http://obmenvalut.spb.ru/ Дизайн делаем по ПК, планшет и смартфоны. Центральная часть с курсами валют (обвел рамкой) по функционалу устраивает, поэтому в новом дизайне она должна ...
Нужно разработать дизайн для компании экспресс-почты.
Общие требования к дизайну:
1) Исходник макета в PSD готовый к верстке (группировка слоев, набор шрифтов)
2) Цветовая гамма с учетом логотипа (в приложении)
3) Использование сетки в 12 колонок (планируется верстка в bootstrap)
4) Учет адаптивности согласно прилагаемому макету
Макеты в приложении согласуются с дизайнером, и с учетом рекомендаций могут быть изменены, как и иные моменты техзадания, все детали с дизайнером обсуждаемы.
Техническое задание:
Выбранный исполнитель
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