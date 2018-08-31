Нужно разработать дизайн для компании экспресс-почты.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок350 просмотров

Общие требования к дизайну:

1) Исходник макета в PSD готовый к верстке (группировка слоев, набор шрифтов)

2) Цветовая гамма с учетом логотипа (в приложении)

3) Использование сетки в 12 колонок (планируется верстка в bootstrap)

4) Учет адаптивности согласно прилагаемому макету

Макеты в приложении согласуются с дизайнером, и с учетом рекомендаций могут быть изменены, как и иные моменты техзадания, все детали с дизайнером обсуждаемы.

Техническое задание:

https://yadi.sk/d/_bTNUGVp3akmbo

Bootstrap
7 лет назад
Oberonix
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$120
6 дней

Заявки фрилансеров

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад

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