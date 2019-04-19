Создание целевой страницы (посадочная страница, лендинг)

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок1585 просмотров
#1$44
#2$14
#3$7

Требуется одностраничная лендинг-страница для Бюро переводов (направление устного перевода). Подробности в ТЗ.

Срок проведения конкурса: 1 неделя

7 лет назад
Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#2
it-avis
Нина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#3
спасибо! всё нормик!
Спасибо за конкурс. Задача была интересная, поставлена четко. Рекомендую Федора как отличного заказчика.
yuliyanovskaya
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
#1
спасибо! всё хорошо.
Фёдор - отличный заказчик! Благодарю за конкурс, было очень интересно)) Однозначно, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#2
it-avis
Нина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
#3
yuliyanovskaya
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
#1

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