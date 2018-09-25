Разработка логотипа и графического контента для интернет магазина

Для специализированного интернет-магазина по продаже кофемашин и кофе ссылка﻿

1. Необходим дизайн-редизайн:- логотип, фавикон, визитка, фирменный бланк,гарантийный талон, оформление писем в почтовом клиенте.

2. Картинки для слайдера главной страницы - 3шт. на темы:

- продажа кофемашин и кофеварок

- аренда кофемашин

- продажа кофе

3. Набор векторных изображений-иконок "на все случаи жизни" для сайта интернет-магазина в фирменных цветах в соответствии с п.1

4. Картинки для меню на главной странице - 6шт.

5. Картинки тематические для статей-описаний категорий - 6шт.

6. Банеры для рекламы в Яндекс-Гугл сетях и на торговых площадках - различные размеры по темам:

- продажа кофемашин и кофеварок -1шт в различных размерах

- аренда кофемашин -1шт в различных размерах

- продажа кофе -1шт в различных размерах

Оплата через ЯД

Приветствуется, и очень повлияет на выбор исполнителя отправка в ЛС рекомендаций и предложений по графическому наполнению сайта. Если всё прочитали, то начните предложение с "+"