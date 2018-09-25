Требуется дизайн сайта на Wordpress http://защитабетона70.рф ПОД КЛЮЧ, С ВЕРСТКОЙ, НАТЯЖКОЙ, НАСТРОЙКОЙ ФОРМ. Конечное ТЗ сформируем в процессе. Возможна адаптация, на основе любого платного или бесплатного шаблона. Хотелось бы подешевле. В дизайн нужно вписать кнопку заказа ...
Разработка логотипа и графического контента для интернет магазина
Для специализированного интернет-магазина по продаже кофемашин и кофе ссылка
1. Необходим дизайн-редизайн:- логотип, фавикон, визитка, фирменный бланк,гарантийный талон, оформление писем в почтовом клиенте.
2. Картинки для слайдера главной страницы - 3шт. на темы:
- продажа кофемашин и кофеварок
- аренда кофемашин
- продажа кофе
3. Набор векторных изображений-иконок "на все случаи жизни" для сайта интернет-магазина в фирменных цветах в соответствии с п.1
4. Картинки для меню на главной странице - 6шт.
5. Картинки тематические для статей-описаний категорий - 6шт.
6. Банеры для рекламы в Яндекс-Гугл сетях и на торговых площадках - различные размеры по темам:
- продажа кофемашин и кофеварок -1шт в различных размерах
- аренда кофемашин -1шт в различных размерах
- продажа кофе -1шт в различных размерах
Оплата через ЯД
Приветствуется, и очень повлияет на выбор исполнителя отправка в ЛС рекомендаций и предложений по графическому наполнению сайта. Если всё прочитали, то начните предложение с "+"
Выбранный исполнитель
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