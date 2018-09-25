Разработка логотипа и графического контента для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок313 просмотров

Для специализированного интернет-магазина по продаже кофемашин и кофе ссылка﻿

1. Необходим дизайн-редизайн:- логотип, фавикон, визитка, фирменный бланк,гарантийный талон, оформление писем в почтовом клиенте.

2. Картинки для слайдера главной страницы - 3шт. на темы:

- продажа кофемашин и кофеварок

- аренда кофемашин

- продажа кофе

3. Набор векторных изображений-иконок "на все случаи жизни" для сайта интернет-магазина в фирменных цветах в соответствии с п.1

4. Картинки для меню на главной странице - 6шт.

5. Картинки тематические для статей-описаний категорий - 6шт.

6. Банеры для рекламы в Яндекс-Гугл сетях и на торговых площадках - различные размеры по темам:

- продажа кофемашин и кофеварок -1шт в различных размерах

- аренда кофемашин -1шт в различных размерах

- продажа кофе -1шт в различных размерах

Оплата через ЯД

Приветствуется, и очень повлияет на выбор исполнителя отправка в ЛС рекомендаций и предложений по графическому наполнению сайта.  Если всё прочитали, то начните предложение с "+"

7 лет назад
palminsk
47 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$200
14 дней
Инна отличный специалист, приятно было работать. Все четко и по делу. В данном заказе ей не повезло с нами как заказчиками. Мы были не готовы технически к такому быстрому выполнению заказа.
Спасибо за заказ. Все хорошо. Продолжаем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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