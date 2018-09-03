Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page) Оплата 2500 рублей. Необходимая тематика - Тренажеры. Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 19:00 по Мск 02.09.2018 ...
Разработка дизайна сайта
Требуется отрисовать дизайн будущего сайта компании с логотипом компании для последующей верстки в html страниц сайта. Дизайн должен быть яркий, современный, верстка под bootstrap и pixel perfect. Формат макетов psd. Время на всю работу не больше 20 дней. Бюджет на весь дизайн 600$.
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