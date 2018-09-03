Разработка дизайна сайта

Анна очень талантливый техничный и креативный дизайнер! Заказываю уже второй проект, все устраивает от и до! Ответственный подход к работе, изобретательность, наличие инженерного мышления, высокая художественная креативность в исполнении, отличное понимание всех принципов построения именно современного и креативного дизайна вебсайта уровня современной компании с учетом всех стандартов сайтостроения. Ко всему этому доволен соблюдением установленных сроков и договоренностей. Анна очень приятна в общении, четко вносит все правки, которые требуется внести после согласования итоговых макетов! Напишу для некоторых заказчиков которых смущает отсутствие большого количества отзывов: Бриллиант найти сложно в мире дизайна и сайтостроения, если вы имеете дело с Анной и каким-то образом вышли на нее/нашли ее - скажу прямо: вам очень повезло! Таких дизайнеров, как Анна по пальцам одной руки сосчитать, если взять все сайты по вэблансу в Рунете. Талант и умение создавать собственные уникальные стили, миры и веб интерфейсы и умение соблюдать любые запросы по тз и даже умение создать какой-то конкретный стиль по запросу безусловно делает Анну очень универсальным и профессиональным дизайнером. Не забывайте оставлять отзывы и писать, что вам наиболее понравилось!