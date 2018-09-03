Разработка дизайна сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок439 просмотров

Требуется отрисовать дизайн будущего сайта компании с логотипом компании для последующей верстки в html страниц сайта. Дизайн должен быть яркий, современный, верстка под bootstrap и pixel perfect. Формат макетов psd. Время на всю работу не больше 20 дней. Бюджет на весь дизайн 600$.

BootstrapHTML
7 лет назад
Alstroev
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
7 лет назад
$650
10 дней
Анна очень талантливый техничный и креативный дизайнер! Заказываю уже второй проект, все устраивает от и до! Ответственный подход к работе, изобретательность, наличие инженерного мышления, высокая художественная креативность в исполнении, отличное понимание всех принципов построения именно современного и креативного дизайна вебсайта уровня современной компании с учетом всех стандартов сайтостроения. Ко всему этому доволен соблюдением установленных сроков и договоренностей. Анна очень приятна в общении, четко вносит все правки, которые требуется внести после согласования итоговых макетов! Напишу для некоторых заказчиков которых смущает отсутствие большого количества отзывов: Бриллиант найти сложно в мире дизайна и сайтостроения, если вы имеете дело с Анной и каким-то образом вышли на нее/нашли ее - скажу прямо: вам очень повезло! Таких дизайнеров, как Анна по пальцам одной руки сосчитать, если взять все сайты по вэблансу в Рунете. Талант и умение создавать собственные уникальные стили, миры и веб интерфейсы и умение соблюдать любые запросы по тз и даже умение создать какой-то конкретный стиль по запросу безусловно делает Анну очень универсальным и профессиональным дизайнером. Не забывайте оставлять отзывы и писать, что вам наиболее понравилось!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за сотрудничество. Это уже не первый проект, по которому я работаю с ним и каждый раз убеждаюсь, что он из тех людей, которые ценит работу дизайнера, ответственно подходят к созданию задания. Александр - очень добропорядочный и вежливый заказчик! Оплатил работу в полном объеме, постоянно находился на связи. Только самые лучшие и положительные впечатления от сотрудничества. С удовольствием буду работать еще.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
7 лет назад
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Дизайн сайтов

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