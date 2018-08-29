Нужно доработать сайт, изменить логотип, адреса, телефоны, откорректировать информацию о компании, согласно ТЗ. ТЗ прилагается.
Вёрстка HTML5/CSS3 с минимальным кол-вом тегов и кода
Необходимы специалисты в вёрстке HTML5/CSS3, которые сумеют сверстать указанный дизайн страницы со смекалкой и с минимальным количеством тегов и текста в html коде.
CSS код также нужно планировать как можно меньшим, группируя однотипные свойства селекторов (но без фанатизма, когда текст самой группы превысит кол-во символов свойств в отдельных селекторах).
Необходимы продвинутые знания CSS и умение их применять для практических задач.
Если удастся найти спеца, то рассчитывайте, что желательно будет сдавать одну полную страницу дизайна раз в 3-4 дня. Если не потянете такую нагрузку, то даже не предлагайте себя в заявке, не тратьте свое и наше время. Оплату даем достойную, перечисляем в любом виде сразу после сдачи работы (ещё до отправки правок для доработки, если таковые будут).
При стабильной сдаче макетов длительный период (месяц-два), выписываем премию нормальную.
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