Вёрстка HTML5/CSS3 с минимальным кол-вом тегов и кода

Необходимы специалисты в вёрстке HTML5/CSS3, которые сумеют сверстать указанный дизайн страницы со смекалкой и с минимальным количеством тегов и текста в html коде.

CSS код также нужно планировать как можно меньшим, группируя однотипные свойства селекторов (но без фанатизма, когда текст самой группы превысит кол-во символов свойств в отдельных селекторах).

Необходимы продвинутые знания CSS и умение их применять для практических задач.

Если удастся найти спеца, то рассчитывайте, что желательно будет сдавать одну полную страницу дизайна раз в 3-4 дня. Если не потянете такую нагрузку, то даже не предлагайте себя в заявке, не тратьте свое и наше время. Оплату даем достойную, перечисляем в любом виде сразу после сдачи работы (ещё до отправки правок для доработки, если таковые будут).

При стабильной сдаче макетов длительный период (месяц-два), выписываем премию нормальную.