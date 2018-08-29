Редизайн сайта 6 страниц. Расположение блоков меняем только на главной, на остальных страницах меняем только цветовое оформление и тд.
Ребрендинг сайта
Нужно доработать сайт, изменить логотип, адреса, телефоны, откорректировать информацию о компании, согласно ТЗ.
ТЗ прилагается.
Заявки фрилансеров
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