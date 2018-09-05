Редизайн сайта 6 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок435 просмотров

Редизайн сайта 6 страниц.  Расположение блоков меняем только на главной, на остальных страницах меняем только цветовое оформление и тд.

7 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$150
5 дней
Работаем не первый раз, все отлично как всегда!
Уже не первый раз сотрудничаю с Еленой. Все быстро и без каких-либо проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад