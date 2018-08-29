Дополнительный дизайн

$480
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка186 просмотров

Разработка еще одной порции дополнительных страниц к сервису приватно для Алексея бычкова.

7 лет назад
chaOSx
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$480
5 дней
Все как всегда! Весьма компетентный исполнитель.
Все отлично: на связи, приятный в общении, жизнерадостный. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад