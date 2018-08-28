Необходимо доработать по техническому заданию которое прикреплено.
UX/UI дизайнер
Есть несколько проектов (корпоративных веб-сайтов и интернет-магазинов) для редизайна.
Я на входе даю уже наполненный старый сайт, вы - решаете UI задачу:
- интерфейс всех уникальных страниц,
- графическое решение (цвета, шрифты),
- наполняете сайт первичным контентом (как же без этого).
Создавать оригинальный графический контент (баннеры, постеры, анимации) не требуется (по крайней мере на первом этапе).
Оставляйте свои отклики с прикрепленными работами, ориентир по ценам, после я лично пришлю ресурс для более детальной оценки.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка современного сайта для агентства. Это второй сайт, который ходим создать сторонним дизайнером. Опыт создания современных, продуманных не шаблонных сайтов. Не шаблонный дизайн. Во вложении архив с тех. заданием. На основе ...Завершен6 лет назад
- $75
Нужен дизайн для детейлинг студии. Нужно 2 макета - главная и внутр страница. Главная страница должна быть оформлена в стиле Landing Page с блоками для максимальной конверсии. Внутр страница - это страница ...Завершен7 лет назад
- $30
Привести в порядок отчет в фотошопе (изменить шрифты, подравнять) прикрепили пример 2х готовых блоков(всего готовых 10), работы на часа 3, весь отчет тут https://drive.google.com/open?id=1cOm7CO0d0L0WEGICacLqv_FHhbKLrkqBДизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайта на платформе ucoz, шаблон не стандартный, нужно полностью адаптировать под мобильные устройства. Сам сайт - tkani-opt.com.ua.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Рассматриваются только кандидаты с указанием стоимости работы и с ссылкой на портфолиоЗавершен7 лет назад
- $194
Отрисовка макетов страниц сайта по ТЗ Есть утвержденный макет детальной страницы нашего сайта, главной страницы сайта. Утверждена шапка, низ страницы, выбраны цвета, стили, шрифты, специализированный набор иконок (кастомный шрифт через fontello, ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать шапку для сайта. Без изысков ) бюджетно.Завершен7 лет назад
- $100
Веб-студии требуется редизайн главной страницы (в последующем и остальных страниц). Тех. задание на дизайн - https://docs.google.com/document/d/1IvnZBdxjN0urM-IQdnmcEIqhjKho1Jt-S_smmdUQ4DU/edit?usp=sharingДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача состоит в создании полнофункционального вебсайта (медицинская тематика, клиника ЭКО) с абсолютного "0". Основные требования : - платформа - WordPress, - максимум конверсий с сайта - как это ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад