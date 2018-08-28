UX/UI дизайнер

Есть несколько проектов (корпоративных веб-сайтов и интернет-магазинов) для редизайна.

Я на входе даю уже наполненный старый сайт, вы - решаете UI задачу:

- интерфейс всех уникальных страниц,

- графическое решение (цвета, шрифты),

- наполняете сайт первичным контентом (как же без этого).

Создавать оригинальный графический контент (баннеры, постеры, анимации) не требуется (по крайней мере на первом этапе).

Оставляйте свои отклики с прикрепленными работами, ориентир по ценам, после я лично пришлю ресурс для более детальной оценки.

Спасибо.