UX/UI дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки214 просмотров

Есть несколько проектов (корпоративных веб-сайтов и интернет-магазинов) для редизайна.

Я на входе даю уже наполненный старый сайт, вы - решаете UI задачу:

- интерфейс всех уникальных страниц,

- графическое решение (цвета, шрифты),

- наполняете сайт первичным контентом (как же без этого).

Создавать оригинальный графический контент (баннеры, постеры, анимации) не требуется (по крайней мере на первом этапе).

Оставляйте свои отклики с прикрепленными работами, ориентир по ценам, после я лично пришлю ресурс для более детальной оценки.

Спасибо.

7 лет назад
atemixx
Артем 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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