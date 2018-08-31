Сделать шапку для сайта

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Завершен17 заявок322 просмотра

Нужно сделать шапку для сайта. Без изысков ) бюджетно.

7 лет назад
wiazo
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Jul_W
Юлия 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
7 лет назад
$3
1 день
Все очень хорошо. Юлия прекрасный специалист и ответственный работник. Очень рекомендую!
Замечательный заказчик, четко ставит задачу, работа оплачена полностью и в срок. Осталась довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Jul_W
Юлия 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
7 лет назад

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