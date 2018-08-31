Добрый день! необходимо срисовать один в один макеты двух страниц сайта Пк версия: - Услуга https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/ - Статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/ Моб версия: Оплата - ...
Сделать шапку для сайта
Нужно сделать шапку для сайта. Без изысков ) бюджетно.
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