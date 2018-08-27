Доработать дизайн сайта. Сделать адаптацию под мобильную версию.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок256 просмотров

Есть функционирующий сайт https://soundreliz.com/ ,  нужно отрисовать по готовым макетам новый функционал под верстку. 

Под 3 версии:  Десктоп, планшет и мобильная версия. 

Итого будет по работе: 

4 новых страницы.  (Как это должно выглядеть, что и где располагается уже есть - в прикрепленных файлах. Нужно довести до ума). В Уже существующий личный кабинет добавляем новые разделы. 

Доработка 1 формы. В Уже готовую форму товара вставить новые элементы. 

Адаптация всего сайта под мобильную версию.  

Оплата - договорная 

7 лет назад
margosova
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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