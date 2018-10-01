Провести редизайн сайта и верстку

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Завершен31 заявка313 просмотров

Добрый день, коллеги!

Есть сайт, forrender.com. Платформа Wordpress.

Необходимо провести редизайн сайта. Фокус на таких страницах:

1. Главная

2. Калькулятор

3. Проекты

4. Шапка и меню навигаций

Из того что нравиться как выглядит:

1. https://turborender.com/ru/

2. https://render.st/

Желательно вместе с версткой, но если такой возможности нет, то тоже подходит.

WordPress
7 лет назад
ItLan
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$500
16 дней
Я давно не работал с такими професиональными исполнителями. Работа выполнена на 5+. Я бы сказал превышены ожидания: 1) Созданы рекомендации по изменению дизайна 2) Есть свое аргументированное мнение 3) Всегда на связи по любому вопросу Очень рекомендую.
В целом сотрудничеством доволен. Проект был нестандартный и интересный. Уровень коммуникаций был немного ниже, чем мог бы быть, но достаточный для выполнения работы. Оплата в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад